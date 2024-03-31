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Yaşam

Vanlılar oy kullandıktan sonra Van Gölü sahiline gitti

Van'da vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandıktan sonra Van Gölü sahiline gitti.

Özkan Bilgin  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Vanlılar oy kullandıktan sonra Van Gölü sahiline gitti Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Saat 07.00'de oy verme işleminin başladığı kentte, 712 bin 235 seçmen, 2 bin 462 sandıkta oy kullandı.

Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri, oy kullandıktan sonra Van Gölü sahiline gitti. Burada çocuklar da parklarda oynayarak eğlendi.

Vatandaşlardan Serhat Adanaş, seçim sürecinin yorucu geçtiğini, oy kullandıktan sonra stres atmak için ailesiyle sahile geldiğini söyledi.

Adanaş, "Ülkemiz için, milletimiz için hayırlısı olsun inşallah. Şu an için mutlu ve huzurluyuz." dedi.

Lezgin Bedir ise erkenden oy kullanarak göl kıyısına geldiklerini belirtti.

Güzel havanın tadını çıkardıklarını anlatan Bedir, "Uzun süredir seçim atmosferi vardı. Çok şükür bugün oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik." diye konuştu.

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