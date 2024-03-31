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Yaşam

Sivas'ta seçmen sandık başına yöresel kıyafetleriyle gitti

Sivas'ın Hafik ilçesi Yeniköy'de kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

Muzaffer Akyüz  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Sivas'ta seçmen sandık başına yöresel kıyafetleriyle gitti Fotoğraf: Muzaffer Akyüz/AA

Sivas

Hafik ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de kadınlar, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri yöresel kıyafetle oy verme işlemini gerçekleştirdi.

210 seçmenin bulunduğu ve yaş ortalamasının 60'ın üstünde olduğu köyde, seçmenlerin bazıları ellerindeki sopaları baston gibi kullanarak sandık başına geldi.

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