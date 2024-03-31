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Yaşam

Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turist yoğunluğu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin sürdüğü İstanbul'da tarihi mekanları yabancı turistler doldurdu.

Hamdi Dindirek, Uğur İslamoğlu  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turist yoğunluğu Fotoğraf: Beyza Cömert - AA

İstanbul

Megakentte saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için milyonlarca İstanbullu sandık başına giderken, kentin turistik noktalarında yabancı turist yoğunluğu gözlendi.

Güzel havanın da etkisiyle binlerce turist, Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.

Öte yandan, seçim günü uygulanan güvenlik önlemleri kapsamında Sultanahmet Camisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gecikmeli olarak ziyarete açıldı.

Camileri ziyaret etmek isteyen turistler, uzun kuyruklar oluşturdu.

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