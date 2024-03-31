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Yaşam

Aydın'da bazı seçmenler efe kıyafetleriyle oy kullandı

Aydın'da bazı vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına efe kıyafetleri ve yöresel giysilerle gitti.

Ferdi Uzun  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Aydın'da bazı seçmenler efe kıyafetleriyle oy kullandı Fotoğraf: Necip Uyanık/AA

Aydın

Germencik ilçesi Dampınar ve Çamköy mahallelerinde bir grup seçmen, efe kıyafetleri ve yöresel kıyafetlerle oy kullandı.

Körüklü çizme, "potur" diye adlandırılan pantolon, cepken, silahlık, fes ve şal kuşaktan oluşan efe kıyafeti giyen vatandaşlar, çevredekilerin ilgisini çekti.

Efe kıyafeti giyen seçmenlerden Mehmet Sarı, gazetecilere, kahramanlık destanı yazan efelerin torunları olduklarını söyledi.

Bu kıyafetin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Sarı, "Milli kıyafet olarak görüyoruz. Bunu devam ettirmek ve gençlere göstermek için bu şekilde çok özel günlerde giyiyoruz, oyumuzu da kullanıyoruz." dedi.

Mehmet Özen de efe kültürünü yaşatmak için her seçimde bu kıyafetleri giydiğini ifade etti.

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