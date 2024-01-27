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Politika

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Abdullah Sarica  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Ankara

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı daha belirlendi.

MHP'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel oldu.

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