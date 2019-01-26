İYİ Parti 166 belediye başkan adayını belirledi

İYİ Parti, aralarında 5 büyükşehirin de bulunduğu 8 il, 129 ilçe ve 29 beldede belediye başkan adaylarını açıkladı.

ANKARA

İYİ Parti, aralarında 5 büyükşehirin de bulunduğu 8 il, 129 ilçe ve 29 belde için belediye başkan adayını belirledi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için partinin 166 belediye başkan adayının daha belirlendiği bildirildi.

Kesinleşen listeye göre, 5'i büyükşehir, 3'ü il, 129'u ilçe ve 29'u belde olmak üzere 166 adayın ismi belli oldu.

Büyükşehir bazında Gaziantep'te Ejder Demir, Kayseri'de Dursun Ataş, Kocaeli'de Serdar Kaman, Konya'da Oğuz Şimşek ve Sakarya'da Cihan Kolip büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklandı.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul