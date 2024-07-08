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Politika

İYİ Parti hafta sonu yapacağı kampta yeni yol haritasını belirleyecek

İstişare kampına, Başkanlık Divanı, GİK ve MDK üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Esin Işık  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
İYİ Parti hafta sonu yapacağı kampta yeni yol haritasını belirleyecek

Ankara

İYİ Parti bu hafta sonu Afyonkarahisar'da yapacağı kampla yeni yol haritasını belirleyecek.

Alınan bilgiye göre, 12-13 ve 14 Temmuz'da yapılacak istişare kampına, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Kampta, 2028 seçimlerine hazırlık çerçevesinde yeni yol haritasının belirlenmesinin yanı sıra 31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçları değerlendirilecek.

"Artık meydanlara hazırlık yapıyoruz"

Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, kampa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak programda Teşkilat İşleri, Medya Tanıtım, Mali İşler ile Milli Güvenlik ve Göç Politikaları başkanlıklarının sunumu olacağını ve ayrıca partinin TBMM Grup Başkanlığınca Meclis faaliyet ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verileceğini söyledi.

Olgun, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kamp programının yanı sıra 13 Temmuz Cumartesi günü Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti yapacağını ve Çay Vişne Festivali'ne katılacağını bildirdi.

Kampın gündemine ilişkin ise Olgun, şunları söyledi:

"Herkes görüşlerini açıklayacak ve buna göre yeni yol haritamızı çizeceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız. Artık meydanlara hazırlık yapıyoruz. Yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Zamanında veya erken ilk genel seçime hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir yıl içinde 2 seçim geçirdik. O seçimlerden edindiğimiz tecrübelerimizle seçime hazırlık yapacağız, eksik alanlarımızı dolduracağız."

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