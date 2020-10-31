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Politika

MHP'li belediyeler afet bölgesine yardım için harekete geçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası MHP'li belediye başkanlarının da afet bölgesine yardım için harekete geçtiğini belirterek, "MHP olarak, her şartta ve koşulda aziz milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 31.10.2020
MHP'li belediyeler afet bölgesine yardım için harekete geçti

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesi'nde de hissedilen 6,6 şiddetindeki depremin Türk milletini endişelendirdiğini, sonrasında ise yıkılan binaların olduğunun anlaşılmasının herkesi derinden üzdüğünü belirtti. 

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Durmaz, depremin hemen ardından devletin ilgili kurumlarının bölgede gerekli çalışmaları başlattığını, tüm imkanları seferber ettiğini hatırlattı.

Vatandaşların da gönüllü olarak devletin ilgili kurumlarının yönlendirmeleriyle arama-kurtarma çalışmalarına destek olduğunu ve tam bir devlet-millet dayanışması sergilendiğini ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Bizi zor zamanlarımızda ayakta tutacak olan, bu dayanışma ruhudur. Hamdolsun, Türk milletinin de en önemli özelliği yardımlaşma ve dayanışma gücüdür. Bu süreçte, Milliyetçi Hareket Partisi belediyeleri de afet bölgesine yardım için harekete geçmiştir. Aliağa Belediyemiz tüm imkanlarını seferber etmiş, Manisa Büyükşehir Belediyemizin arama kurtarma ekibi depremin hemen ardından İzmir'de çalışmalara katılmıştır. Silivri Belediyesi kurtarma ekibi de yine dün İzmir'e ulaşmıştır. Özellikle İzmir'e yakın bölgelerdeki belediyelerimiz, arama-kurtarma ve yaşamsal malzeme başta olmak üzere her türlü desteği vermek üzere, devletimizin ilgili kurumlarıyla yakın temas halinde çalışmalara destek olmaktadır. MHP olarak, her şartta ve koşulda aziz milletimizin yanındayız. Temennimiz ve duamız, öncelikle can kaybının artmamasıdır."

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