TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
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Kurtulmuş, öğrencileri Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.