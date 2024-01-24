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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi

TBMM

Kurtulmuş, öğrencileri Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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