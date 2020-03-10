MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın AB tarafından desteklenmesi barbarlığa ortaklıktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır." dedi.
TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır." dedi.
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