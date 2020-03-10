Euro
6.98
Dolar
6.13
BIST 100
105,399.50
Altın
1,664.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların karşısında kazılan siperlerde bekliyor
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın AB tarafından desteklenmesi barbarlığa ortaklıktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır." dedi.

Ahmet Alp Özden   | 10.03.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın AB tarafından desteklenmesi barbarlığa ortaklıktır Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın AB tarafından desteklenmesi barbarlığa ortaklıktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın AB tarafından desteklenmesi barbarlığa ortaklıktır