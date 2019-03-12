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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız." dedi.

Önder Felek   | 12.03.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız

Yozgat

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonuçları ne olursa olsun yaşayacağını ve var olacağını belirten Bahçeli, "Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Nifak tutmayacak, tahrikler sonuç vermeyecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, istikbalimizin güvenidir, istiklalimizin güvencesidir." şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız." dedi.

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