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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine hakarettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir." ifadelerini kullandı.

Buket Güven   | 11.01.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine hakarettir

Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmanın bedelini kanun, millet ve tarih önünde ödemelidir." 

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