MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine hakarettir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Bahçeli, şöyle devam etti:
"HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmanın bedelini kanun, millet ve tarih önünde ödemelidir."
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