MHP Genel Başkanı Bahçeli: Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas ve diyalog kurması ülkesinin çıkarınadır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas ve diyalog kurması normalleşme iradesi göstermesi önce kendi hayrına sonra da ülkesinin çıkarınadır." dedi.
TBMM
Bahçeli, "Türkiye ile Suriye arasında diplomasi ve diyalog süreçleri üçüncü tarafların herhangi bir bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Başka çare ve çıkış yolu kalmamıştır." dedi.
Bahçeli şunları söyledi:
"Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Kürtler canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımızdır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da tükenmekten başka seçeneği kalmayacaktır."
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