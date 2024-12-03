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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas ve diyalog kurması ülkesinin çıkarınadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas ve diyalog kurması normalleşme iradesi göstermesi önce kendi hayrına sonra da ülkesinin çıkarınadır." dedi.

Aykut Yılmaz  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas ve diyalog kurması ülkesinin çıkarınadır

TBMM

Bahçeli, "Türkiye ile Suriye arasında diplomasi ve diyalog süreçleri üçüncü tarafların herhangi bir bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Başka çare ve çıkış yolu kalmamıştır." dedi. 

Bahçeli şunları söyledi:

"Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Kürtler canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımızdır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da tükenmekten başka seçeneği kalmayacaktır."

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