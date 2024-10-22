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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Elimizi taşın altına koymaya varız

Aykut Yılmaz  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Elimizi taşın altına koymaya varız Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bu teröristin Türkiye’de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir." dedi.

Bahçeli şöyle devam etti;

"Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde milli kucaklaşmayla yeni yüzyılın destanını el ele yazalım. Ayrılmamızı, bölünmemizi bekleyenleri mahv-ı perişan edelim.

Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın."

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