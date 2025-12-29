Dolar
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: DEAŞ terör örgütünün üzerimize salınması milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEAŞ terör örgütünün malum husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi, milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Betül Bilsel  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: DEAŞ terör örgütünün üzerimize salınması milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır

Ankara

Bahçeli, NSosyal hesabından Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon ve bu operasyonda şehit olan polislere ilişkin açıklamada bulundu.

"Terörsüz Türkiye' hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova'da sahnelenmiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, DEAŞ'lı teröristlere yapılan operasyon sırasında 3 kahraman polis memurunun şehit olduğunu, 8 polis memuru ve bir bekçinin de yaralandığını anımsattı.

Aziz şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Emniyet Teşkilatına, millete ve ülkeye sabır ve başsağlığı dileyen Bahçeli, yaralanan güvenlik görevlilerine sağlık ve acil şifa temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, 'Terörsüz Türkiye' kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ'ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Benzer haberler

