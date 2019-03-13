MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı korumasını da bilecektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı, korumasını da bilecektir. 31 Mart'tan sonra sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır." dedi.
Kastamonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu’da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Bahçeli, "Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı, korumasını da bilecektir. Milli mücadeleyi yapan Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının mimarı olacaktır. 31 Mart'tan sonra sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır." diye konuştu.
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