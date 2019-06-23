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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 23.06.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçiminin sonuçlarına ilişkin, "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir."

Bahçeli, yeni bir erken seçim bahsi açmanın Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülükler arasında olduğunu belirtti.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz, tartışmasız bir gerçektir."

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