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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Adayımız belli kararımız nettir

Seval Ocak Adıyaman   | 10.01.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Adayımız belli kararımız nettir

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum. Adayımız belli kararımız nettir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(Sinan Ateş cinayeti) FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir." diye konuştu.

Bahçeli, "Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi" ifadesini kullandı.

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