Bahçeli: İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz
TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli "Yeterince çile çekildi, acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir" diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.