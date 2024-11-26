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Politika

Bahçeli: İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz

Kemal Karadağ  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Bahçeli: İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Yeterince çile çekildi, acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir" diye konuştu.

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