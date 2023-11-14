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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır

Aynur Ekiz  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Gazi Meclis Anayasa Mahkemesinin vesayeti altında değildir. Oturma eylemi yapanların yasamayı etkisiz hale getirme girişimini görmeyip Yargıtaya laf etmesi küstahlıktır." diye konuştu.

Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır" ifadesini kullandı.

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