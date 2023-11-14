MHP Genel Başkanı Bahçeli: Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır
TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Gazi Meclis Anayasa Mahkemesinin vesayeti altında değildir. Oturma eylemi yapanların yasamayı etkisiz hale getirme girişimini görmeyip Yargıtaya laf etmesi küstahlıktır." diye konuştu.
Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.