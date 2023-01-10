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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Tanju Özkaya   | 10.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açıldığını belirtti.

Aydın açıklamasında, davayı karara bağlayan Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nu 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisine yer verdi.

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