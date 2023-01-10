Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açıldığını belirtti.
Aydın açıklamasında, davayı karara bağlayan Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nu 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.