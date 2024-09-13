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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımlar konusunda açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, "Dezenformatif içeriklerin bazı sosyal medya platformları üzerinden dolaşıma sokulduğu görülmüş olup, FETÖ'ye müzahir Twitter (X) hesapları tarafından yayılmasının amaçlandığı da değerlendirilmiştir." dedi.

Utku Şimşek  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımlar konusunda açıklama

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili bazı sosyal medya platformları üzerinden dolaşıma sokulan dezenformatif içeriklerin FETÖ'ye müzahir X hesaplarınca yayılmasının amaçlandığının değerlendirildiğini bildirdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan kapsamlı çalışma ve analizler sonucunda, Bahçeli'ye ilişkin dezenformasyonda rol alan 3 bin 776 hesap arasından 1179'unun bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 2 bin 597'sinin ise isimli hesap olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bunun yanında aynı kapsamda faaliyet yürüten önde gelen hesap sahiplerinin analiz ve arşiv kayıtlarında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret, tehdit, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma ve cumhurbaşkanına hakaret gibi suçlamalarından daha önce işlem yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca bahse konu dezenformatif içeriklerin bazı sosyal medya platformları üzerinden dolaşıma sokulduğu görülmüş olup, FETÖ'ye müzahir Twitter (X) hesapları tarafından yayılmasının amaçlandığı da değerlendirilmiştir."

FETÖ iltisaklı hesaplardan konuya ilişkin paylaşımlarda bulunulduğunun anlaşıldığını belirten Özdemir, "Konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, öne çıkan 7 hesap yöneticisi tespit edilmiş ve bunlar hakkında gerekli işlemler devam etmektedir." bilgisini verdi.

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