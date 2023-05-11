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Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

Selma Kasap  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Ankara
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

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