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Politika

Meclis'te 'halk günü' uygulaması yeniden başladı

TBMM'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 1 yıl 4 aydır gerçekleştirilemeyen "halk günü" yeniden başladı.

Sinan Uslu   | 13.07.2021
Meclis'te 'halk günü' uygulaması yeniden başladı

TBMM

Meclis, yine her ayın ilk cumartesi günü saat 11.00-15.00'te vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

Ziyaretçiler, "halk günü"nde randevuya gereksinim duyulmadan, TBMM Dikmen Kapısı'nda güvenlik kontrolünden geçtikten sonra Meclis yerleşkesine alınacak, Ziyaretçi Kabul Salonu'nda misafir edildikten sonra her saat başı rehberler eşliğinde gezdirilecek.

Geziye katılacak vatandaşlar, geçerli kimlik belgeleri ve HES koduyla kart bankolarından ziyaretçi kartı alacak.

Program kapsamında rehberler tarafından ziyaretçilere, TBMM Genel Kurul Salonu dinleyici locasında, TBMM'nin tarihçesi, bina ve yerleşkesiyle ilgili sunum yapılacak.

Gelenlere, TBMM'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından uçakla bombalanan bölümleri de gösterilecek.

TBMM yerleşkesine, Kovid-19 önlemleri kapsamında, 13 Mart 2020'den bu yana "halk günü" dahil ziyaretçi alınmaması kararlaştırılmıştı.

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