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Politika

Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor

Milletvekillerinin meslek dağılımı tablosuna göre 28. Dönem'de TBMM'de 96 farklı meslekten milletvekili görev yaparken, meslek listesinin başında "iş insanı", "avukat," ve "akademisyen" yer alıyor.

Aykut Yılmaz  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor

TBMM

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi vererek 28. Dönem milletvekillerinin mesleki dağılımını sordu.

Soru önergesine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından verilen yanıtta, milletvekilliği süren 600 milletvekilinin TBMM Başkanlığına verdiği bilgilerden derlenerek 28. Dönem Milletvekilleri Meslekleri Tablosu'nun oluşturulduğu belirtildi.

Yanıtta, bazı milletvekillerinin birden fazla meslek belirtmesi nedeniyle 600 milletvekilinin toplam meslek sayısının 728 olarak görüldüğü ifade edildi.

28. Dönem Milletvekilleri Meslekleri Tablosu'na göre, TBMM'de en fazla iş insanı (158), avukat (122) ve akademisyen (42) meslek gruplarından seçilen milletvekilleri yer aldı.

Bir uzak yol gemi kaptanı, bir besteci bir de müzisyenin yer aldığı tabloda meslek grupları ve milletvekillerinin sayısı şöyle sıralandı:

"İş insanı (158), avukat (122), akademisyen (42), eğitimci (37), ekonomist- iktisatçı (33), tıp doktoru (32), bürokrat (24), inşaat mühendisi (22), gazeteci (18), siyasetçi (15), ziraat mühendisi (15), makine mühendisi (12), eczacı (11), serbest muhasebeci - mali müşavir (11), çiftçi (10), hukukçu (10), yazar (9), sosyolog (9), siyaset bilimci (7), mülki idare amiri (6), elektrik-elektronik mühendisi (6), bilgisayar mühendisi (4), diş hekimi (4), endüstri mühendisi (4), ilahiyatçı (4), müteahhit (4), bankacı (3), futbolcu (3), mimar (3), kimya mühendisi (3), jeoloji mühendisi (3), elektrik mühendisi (3), psikolog (3), araştırmacı yazar (2), biyolog (2), denetim elemanı (2), diplomat (2), müfettiş (2), mali müşavir (2), işçi (2), iş güvenliği uzmanı (2), iletişimci (2), hemşire (2), peyzaj mimarı (2), sanat tarihçisi (2), turizm işletmecisi (2), turizmci (2), yeminli mali müşavir (2) aile danışmanı (1), arkeolog (1), astsubay (1), aşçı (1), besteci (1), bütçe uzmanı (1), çalışma ekonomisti (1), çevre mühendisi (1), defterdar (1), emniyet müdürü (1), fizyoterapist (1), gemi inşa ve makine mühendisi (1), gıda mühendisi (1), müzisyen (1), metin yazarı (1), metalurji mühendisi (1), memur (1), medya yöneticisi (1), medya yapımcısı (1), madenci (1), kamu yönetimi ve siyaset bilimi uzmanı (1), jeodezi ve fotogrametri mühendisi (1), işletme yönetim uzmanı (1), işletme ve finans uzmanı (1), işletme mühendisi (1), istatistikçi (1), insan kaynakları ve yönetim danışmanı (1), insan kaynakları ve finans yöneticisi (1), harita mühendisi (1), orgeneral (1), orman mühendisi (1), pilot (1), planlama uzmanı (1), reklam- organizasyoncu (1), sanatçı (1), senarist (1), sinemacı (1), yönetmen (1), sistem mühendisi (1), sosyal politikalar uzmanı (1), şehir plancısı (1), tarihçi (1), teknik direktör (1), televizyoncu (1), tercüman (1), tıbbi teknolog (1), uluslararası ilişkiler uzmanı (1), uzak yol gemi kaptanı (1)."

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