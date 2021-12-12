Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Meclis bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 11.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerini sürdürecek.

Sinan Uslu   | 12.12.2021
Meclis bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak

TBMM

Meclis, bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak.

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 11.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerini sürdürecek.

Mecliste bu hafta, Cumhurbaşkanlığı ve iki bakanlığın yanı sıra 23 kamu kurumunun bütçesi ele alınacak.

Genel Kurul'da bu hafta 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi şöyle:

13 Aralık Pazartesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

14 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı.

Aynı gün 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 dört maddesi, 15 Aralık Çarşamba günü 9 maddesi, 16 Aralık Perşembe günü ise 3 maddesi görüşülecek.

Meclisin bütçe maratonu, 17 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Meclis bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak

Meclis bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme komisyonda yeniden görüşülecek

Bakan Derya Yanık: İhtiyaç sahibi olup da hizmetlere ulaşamayan bir tek vatandaşımız dahi kalmamaktadır

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur
'F-16 tedariki ve modernize edilmesi için resmi talebimiz ABD’ye iletilmiştir'

'F-16 tedariki ve modernize edilmesi için resmi talebimiz ABD’ye iletilmiştir'
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi