Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür ziyareti

ANKARA

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından partiden ayrılırken açıklamada bulunan Yavaş, "Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretine geldik ve kendisine bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalara başladık, bunla ilgili de kısa bilgiler verdik." dedi.

Gazetecilerin, "Seçim kampanyanızda partiler arası koordinasyon nasıl sağlanacak?" sorusuna Yavaş, "Bugün Anıtkabir ziyaretimize hem CHP İl Başkanı ve il yöneticileri hem de İYİ Parti Ankara İl Başkanı ve ilçe yöneticileri katıldı. Bundan sonra da ortak bir şekilde kampanyayı yürütmeyi planlıyoruz." yanıtını verdi.

Akşener'i ziyaret etti

Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Yavaş'ı makamında kabul eden Akşener, burada yaptığı açıklamada, şahsen ve parti olarak Yavaş'ın seçimden başarılı bir sonuçla çıkacağına inandığını ifade etti.

Akşener, Yavaş'a hitaben, "Bir haksızlığa uğramıştınız, Ankara'da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine inanıyor. Öyle bir sonuçla kazanacaksınız ki isteseler de şaibe oluşturulamayacak. O seçimden ders alındı mutlaka, sandıkların korunması ve o konudaki sistemde ben kazanacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından Yavaş da partiden ayrılırken gazetecilere, teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, yapacakları çalışmaları iletme fırsatı da bulduğunu söyledi.

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay-Mehmet Tosun