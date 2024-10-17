Kurtulmuş ile Macar mevkidaşı Köver, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinliklerine katıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi ve müzik dinletisi etkinliklerine katıldı.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı çerçevesinde ilan edilen "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi ve müzik dinletisi etkinliklerine katıldı.
Kurtulmuş ve Köver, Meclis'te düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından Şeref Holü'ne geçerek Türk-Macar fotoğraf sergisini gezdi; eserleri inceleyerek bilgi aldı.
İki ülkenin yıllara uzanan ilişkilerinin kültür araçlarıyla desteklenmesi ve karşılıklı olarak her iki ülkede de kültürel varlığın güçlendirilmesi amacını taşıyan sergide; TBMM Arşivi'ndeki Türk-Macar ilişkilerine yönelik belgeler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Macaristan parlamento binasının tarihi ile görselinin bulunduğu fotoğraflar, Türk devlet protokolünün Macaristan parlamentosunu ziyaretlerine ilişkin görseller yer aldı.
Kurtulmuş ve Köver, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis'teki alana karanfil bıraktı.
TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret ederek milletvekillerini selamlayan Kurtulmuş ve Köver, bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.
"Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde Macaristan, TÜRKPA'nın da daimi üyesi haline gelir"
Kurtulmuş ve Köver, TBMM Tören Salonu'nda Kütür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları ve Macar sanatçılar tarafından düzenlenen, Türk ve Macar kültürünü yansıtan müzik dinletisine de iştirak etti.
Kurtulmuş, dinleti öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye-Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene iki ülkede de önemli etkinlikler düzenlendiğini anlattı.
Söz konusu etkinliklerin, her iki tarafın da ilişkilerin geliştirilmesine ne kadar değer verdiğinin somut birer göstergesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ayrıca 2025 yılının "Türk-Macar Bilim ve Teknoloji Yılı" ilan edildiğini ve gelecek yıl her iki ülkede de ilgili kurumların işbirliğinde birtakım etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.
Uluslararası platformlarda Macaristan ile işbirliğinin giderek arttığını belirten Kurtulmuş, "Macaristan şu anda gelişmekte olan yeni bir uluslararası ilişkiler aracı olan TÜRKPA'nın henüz gözlemci üyesi olarak içimizdedir. Ama ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde Macaristan, TÜRKPA'nın da daimi üyesi haline gelir. Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan coğrafyada yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla Türk dünyasının, önemli bir partneri, önemli bir parçası olarak Macaristan'ı da aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.