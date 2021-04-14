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Politika

Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sinan Uslu   | 14.04.2021
Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül."


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