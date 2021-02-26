Kılıçdaroğlu, Konya'da eşinin şiddetine uğrayan Rukiye Ay'ı kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddet mağduru Rukiye Ay ve 2 yaşındaki kızı Eylül Tuana ile görüştü.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamaya göre, geçen ay Konya'da eşinin, kendisine ve kızlarına uyguladığı şiddet sonucu vücudunda yanıklar oluşan Rukiye Ay ve 2 yaşındaki kızı Eylül Tuana'yı makamında kabul etti.
Kılıçdaroğlu'na kabulde eşlik eden Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da şiddet mağduru Ay'ın sağlık durumu ve şiddet gösteren eşin tutuklandığı bilgilerini paylaştı.
Nazlıaka, Ay'ın 4 Mart'taki duruşmasında da yanında olacaklarını bildirdi.
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