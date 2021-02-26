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Politika

Kılıçdaroğlu, Konya'da eşinin şiddetine uğrayan Rukiye Ay'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddet mağduru Rukiye Ay ve 2 yaşındaki kızı Eylül Tuana ile görüştü.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 26.02.2021
Kılıçdaroğlu, Konya'da eşinin şiddetine uğrayan Rukiye Ay'ı kabul etti

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, geçen ay Konya'da eşinin, kendisine ve kızlarına uyguladığı şiddet sonucu vücudunda yanıklar oluşan Rukiye Ay ve 2 yaşındaki kızı Eylül Tuana'yı makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu'na kabulde eşlik eden Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da şiddet mağduru Ay'ın sağlık durumu ve şiddet gösteren eşin tutuklandığı bilgilerini paylaştı.

Nazlıaka, Ay'ın 4 Mart'taki duruşmasında da yanında olacaklarını bildirdi.


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