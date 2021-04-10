Kılıçdaroğlu: Biz Millet İttifakı olarak konuşuruz, tartışırız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Oturacağız, 'Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğiz?' tartışacağız. Demokrasinin gücü burada zaten. Biz Millet İttifakı olarak otururuz, konuşuruz, tartışırız." dedi.
Ankara
Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Televizyonu'nun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
CHP'li belediye başkanlarının bir "tarih yazdığı"nı savunan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının mazeret üretmeden önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "İktidarın bize teşekkür borcu var en azından. CHP'li belediyeler olmasaydı, bu pandemi süreci vatandaşlar arasında çok daha ağır sonuçlar doğurabilirdi." görüşünü paylaştı.
Belediye başkanlarının çok ağır miras devraldıklarını, ancak şikayet etmediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının çalışmalarının, "CHP'nin iktidara geldiğinde ülkenin nasıl sağlıklı ve tutarlı bir yönetime kavuşacağını gösterdiği"ni iddia etti.
"Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılır?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Normali şu, hükümetin bir an önce sandığı getirmesi lazım. Neden? Yönetemiyor artık, dağılmış bir hükümet var. Bir kişi o da nasıl yöneteceğini zaten artık bilmiyor. Bilen kişi, sorunlar karşısında çözümü halka anlatır."
Kılıçdaroğlu, "Bana göre sonbahara kadar gidemezler. Sonbahara kadar götüremezler bu ülkeyi. Her geçen günün maliyeti ağırlaşıyor. Esnaf gerçekten perişan vaziyette." diye konuştu.
"Anayasa Mahkemesi kapatılamaz"
Pandemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve günlük 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Kurula saygısının olduğunu, ancak Bilim Kurulunun pandemi konusundaki görüşünü kimsenin bilmediğini söyledi.
Bir soru üzerine, CHP iktidar olsaydı Bilim Kurulunun önerilerinin dinlenileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, ayrıca Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanarak ekonomik alanda atılması gereken adımların kararlaştırılacağını dile getirdi.
Gelecek seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:
"Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında temel bir fark var. Cumhur İttifakı otoriter bir yönetimi temsil eder, Millet İttifakı demokratik bir rejimi temsil eder. Otoriter rejimde bir kişi zaten aday olur kimse ona asla itiraz edemez, nitekim Sayın Bahçeli kendi kongresinde 'Bizim Cumhurbaşkanı adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedi. Biatini yaptı, orada hiçbir tartışma olamaz çünkü demokrasi yok orada. Bizde ise Millet İttifakı var, demokratik kurallar var. İçinde CHP var, İYİ Parti var, DP var, Saadet Partisi var. Yeni kurulan partiler ittifakta olmamakla beraber DEVA Partisi var, Gelecek Partisi var, diğer partiler de var. Burada demokrasi var, elbette böyle bir seçim kararı alındıktan sonra biz ittifakın liderleri olarak bir araya geleceğiz. Oturacağız, 'Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğiz?' tartışacağız. Demokrasinin gücü burada zaten. Biz, Millet İttifakı olarak otururuz, konuşuruz, tartışırız. Her parti ayrı aday mı çıkaracak, yoksa tek aday mı çıkaracak."
Kendisine göre, cumhurbaşkanı adayında olması gereken özellikleri anlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olursanız tarafsız kalmayı başarabilir misiniz?" sorusu üzerine de "Elbette. Rahmetli Özal'a, Demirel'e bakalım, bunlar bir partinin genel başkanlığından çıkıp geldiler. Partilerinden ayrıldılar, olabildiğince tarafsız olmaya çalıştılar. Bütün bunların hepsi olur, bütün mesele şudur insanınızı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Eğer bir ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığı, uluslararası alanda tartışma konusu olmuşsa orada sorun var demektir, bu Türkiye Cumhuriyetine yakışmıyor." yanıtını verdi.
Devlet Bahçeli'nin sözleri hatırlatılarak, "Anayasa Mahkemesi kapatılabilir mi?" sorusu yöneltilen Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi kapatılamaz, zaten o söylemi ciddiye almanın da bir mantığı yoktur. Hukuk devletinde mahkemeleri kapatmak ne demektir, 'adaleti de bir kişiye teslim edeceğim' demektir. Bu ülkede hakkı, hukuk ve adaleti gerçekten de sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
"Emekliler dünyanın neresinde darbe yapar?"
Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu şu iddiada bulundu:
"Bir bildiri hazırlamışlar. İçlerinden biri veya birileri bu bildiriyi alıyor, bazı kelimelere yeni kelimeler ilave ediyor, sonra bir internet sitesine veriyor ve gece yarısı bu internet sitesi bunu yayınlıyor. Buradan o komutanlara sesleniyorum; sizin bildirinizi, -sabah yayınlanır öyle karar almışlar- içeriğini değiştirip, bazı kelimeler ilave edip, gece yarısı o internet sitesine veren kişi sağlıklı bir ruh haline sahip olan kişi değildir. O bir yerlerden talimat alarak orada bu işi yapmıştır. O kişiyi bulsunlar."
Benzer durumun Boğaziçi Üniversitesinde de yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, bunun gündemi değiştirmek için yapıldığını öne sürdü.
Kılıçdaroğlu, "Öyle çirkin şeyler oldu ki. Emekli amiral bu kişiler, emekliler dünyanın neresinde darbe yapar? Silahı yok, bağlı hiçbir askeri birlik yok, bırakın mahalledeki bekçi de kendisine bağlı değil. Mahallenin karakolundaki polis de kendisine bağlı değil. Bu adam nasıl darbe yapacak? Aldılar, 'emekli amiral' değil 'amiral' lafını kullandılar. Bir de denizci bunlar. Karadeniz'den gelip Ankara'da darbe yapacaklar, gemileri, silahları, hiçbir şeyleri yok. Hepsi emekli ve evlerinde oturuyorlar. Gündemi değiştiriyorlar, değiştirmek istiyorlar." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.