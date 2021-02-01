Kemal Kılıçdaroğlu ölümünün 42. yılında Abdi İpekçi'yi andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Aramızdan kopartılan aydınlarımızın ideallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarı iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi'yi, ölümünün 42. yılında andı.
Kılıçdaroğlu, İpekçi'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Hayatı boyunca hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı olan ve demokrasiden taviz vermeyen değerli gazeteci #Abdiİpekçi'yi haince katledilişinin 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızdan kopartılan aydınlarımızın ideallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/RF7CRkQhA1— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2021
Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatı boyunca hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı olan ve demokrasiden taviz vermeyen değerli gazeteci Abdi İpekçi'yi haince katledilişinin 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızdan kopartılan aydınlarımızın ideallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.