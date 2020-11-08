Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkım kararı alınan Cumhuriyet Sitesi’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

İYİ Partinin 'Güneşin Kadınları Projesi' 4 ilde hayata geçti

İYİ Partinin Kadın Politikaları Başkanlığınca, kadın istihdamına destek için başlatılan proje Adana, Aydın, Muğla ve Düzce'de uygulanmaya başlandı.

Esin Işık   | 08.11.2020
İYİ Partinin 'Güneşin Kadınları Projesi' 4 ilde hayata geçti

Ankara

İYİ Partinin, kadının başta ekonomi olmak üzere hayatın her alanında güçlenmesi için başlattığı "Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri Projesi" Adana, Aydın, Muğla ve Düzce'de hayata geçti.

Alınan bilgiye göre, partinin Kadın Politikaları Başkanlığınca kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadının istihdama katılımının artırılması amacıyla Türkiye genelinde başlatılan kadın kooperatifleri kurulması çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede partinin il ve ilçe teşkilatlarının kadın üyeleriyle yürütülen çalışmalar neticesinde ilk kadın kooperatifi 14 Mart'ta Adana'da "Güneşin Kadınları Çukurova Kooperatifi" adıyla kuruldu.

Daha sonra Aydın, Muğla ve Düzce'de de kadın kooperatifleri kuran Başkanlık Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Erzurum, Elazığ, Manisa, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da da kurma aşamasına geldi.

Projenin amacı

Projeye göre, tüm illerde kurulması amaçlanan kooperatiflerle kadınların üretim yapabilmeleri için gerekli organizasyonun oluşturulması ve küçük yatırımlarla ciddi katma değer elde etmeleri sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çocukların gelişimi gibi konularda da orta ve uzun vadeli katkıları olacak proje sayesinde ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlar, hukuken sahip oldukları haklarını bilmek, araştırabilmek ve onlara sahip çıkmak konularında zaman içinde daha güçlü olacak.

"Projenin orta ve uzun vadede farklı sosyal getirileri olacak"

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in önderliğinde geliştirilen projenin, kadınların güçlendikçe başarabilecekleri konusunda en iyi örnek olacağını söyledi.

Yanıkömeroğlu, kadınların ekonomik özgürlüğünü elde etmesiyle birlikte sona erecek ekonomik şiddetin, devamında cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddete karşı da kadınların direnç gösterip kendisini savunmasını kolaylaştıracağını belirterek, "Proje yalnızca ekonomik güçlenmeyi temeline almış olarak gözükse de orta ve uzun vadede farklı sosyal getirileri olacak bir çalışma olarak planlanmıştır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Sağlık Konseyi Başkanı'ndan 'Tahran'da 2 hafta karantina uygulansın' çağrısı
Kovid-19'un 'fedakar savaşçıları' hemşireler yaşadıkları zorlu süreci anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan 'ev ziyaretinde bulunmayın' uyarısı
Kovid-19'u yenen Yozgat Belediye Başkanı Köse: Bir nefesin tüm cihana bedel olduğunu anladım
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek

Benzer haberler

İYİ Partinin 'Güneşin Kadınları Projesi' 4 ilde hayata geçti

İYİ Partinin 'Güneşin Kadınları Projesi' 4 ilde hayata geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Arama ve kurtarmada çalışan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum

İYİ Partili Özdağ: Siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ Disiplin Kuruluna sevk edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ Disiplin Kuruluna sevk edildi
İYİ Parti teşkilatlarının Özdağ ile ilgili ihraç talebi masada

İYİ Parti teşkilatlarının Özdağ ile ilgili ihraç talebi masada
İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi

İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi