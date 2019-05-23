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Politika

İYİ Parti tüzük kurultayına gidiyor

25 Mayıs'ta yapılacak kurultayda, İYİ Parti Tüzüğü'nde, teşkilatlanma çalışmaları ve Genel İdare Kurulunun üye sayısının düşürülmesinin de yer aldığı bazı değişiklikler öngörülüyor.

Mehmet Tosun   | 23.05.2019
İYİ Parti tüzük kurultayına gidiyor

Ankara

İYİ Parti, 25 Mayıs'ta tüzük kurultayı yapacak.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak kurultayda, parti tüzüğünde önemli değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

Genel Başkan Meral Akşener bir konuşma yapacağı kurultayda, Parti Tüzük Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda yapılacak değişiklikler oylanarak karara bağlanacak.

Tüzük değişikliğinin, parti içi uygulamalarda yaşanan aksaklıkların giderilmesi, teşkilatlanma çalışmaları ve Hazine yardımlarının dağıtılması, Genel İdare Kurulunun (GİK) sayısının 50'ye düşürülmesi, Genel Başkanın istemesi durumunda, GİK dışında parti üyesi olan 3 kişiye "Başkanlık Divanı"nda görev verebilmesi gibi konuları kapsadığı belirtildi.

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