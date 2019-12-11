İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Soykırımı övenlere ödül vermek insanlığa hakaret
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, Sırp savaş suçlularını savunan Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini eleştirerek, "Soykırımı yaşatmış olanları övenlere Nobel ödülü vermek Dünya İnsan Hakları Günü'ne de insanlığa da hakarettir." dedi.
Ankara
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir ile PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Ağıralioğlu, "Kadınlarımızın, çocuklarımızın, güvenlik personelimizin ve bütün insanlarımızın emniyetini sağlayacak bütün hukuki düzenlemelerde hiçbir siyasi hesap gütmeksizin hükümetin atacağı adımları destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sırp savaş suçlularını savunan ve Bosna soykırımını inkar eden bir yazara verildiğini belirten Ağıralioğlu, "Bosna'da yaşanan soykırımı insanlara yaşatmış olanları övenlere Nobel ödülü vermek Dünya İnsan Hakları Günü'ne de insanlığa da hakarettir. Bir Sırp kasabına methüsena dizmiş bir adama Nobel Edebiyat Ödülü'nü vermeye teşebbüs etmek ödülü de itibarsız hale getirir. Bu, soykırımda ailelerini, çocuklarını, sevdiklerini kaybetmiş insanlara hakarettir. Sanatını icra eden insanlara, fikir adamlarına, edebiyat adamlarına hakarettir. Soykırımda ölmüş olanlara hakarettir. Böyle bir ödülün hak etmeyen birine verilmiş olmasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.
"Hükümetin iradesini makbul bulduk"
Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik anlaşmaya değinen Ağıralioğlu, "Bu mutabakatın münhasır ekonomik bölge sınırlarının uluslararası hukuka aykırı bir biçimde yorumlanarak Akdeniz'deki egemenlik haklarımızı töhmet altında bırakma teşebbüslerinin önüne geçmek için iyi bir hamle olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda hükümetin iradesini makbul bulduk, destekledik, destekleyeceğiz." diye konuştu.
Ağıralioğlu, asgari ücretin açlık sınırı konu edilerek konuşulmasının da utanç verici olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.