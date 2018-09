İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den 'ittifak' açıklaması

Fotoğraf: AA/Binnur Ege Gürün

TBMM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahalli idareler seçimlerine yönelik bir parti ile an itibarıyla herhangi bir görüşme, ittifak anlayışı veya konuşmalarının olmadığını bildirdi.

Akşener, partisinin TBMM'deki grubunun yönetim salonu ve çalışma odalarını ilk kez ziyaret ederek incelemelerde bulundu, partililerle sohbet etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, AK Parti ile MHP arasında mahalli idareler seçimlerinde bir ittifakın olacağının görüldüğünün aktarılmasının ardından değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Siyasi yapılar, 'ille de ben ittifak kuracağım' dedikleri zaman bizim söyleyecek bir sözümüz olamaz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Akşener, İYİ Parti'nin diğer partilerle bir ittifakının olup olmayacağı sorusunu ise "Biz an itibarıyla 7/24 aday tespiti için çalışıyoruz. İttifak anlamında değil, her anlamda söylüyorum, Türkiye'nin yararına olan, Türkiye'nin hayrına olan herhangi bir durumda elbette Türkiye'nin yanında yer alır İYİ Parti. Onun dışında her siyasi parti gibi yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Onun dışında an itibarıyla herhangi bir görüşme, ittifak anlayışı, konuşmamız yoktur." şeklinde yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Bir isim etrafında birleşilebilir mi?" sorusuna Akşener, "Rahmetli Demirel'in bir sözü vardı, doğmamış çocuğa don biçmeyelim." cevabını verdi.

Akşener'in ayağındaki sargının hatırlatılmasının ardından sağlık durumunun nasıl olduğunun sorulması üzerine Akşener, "Ameliyat oldum. Hem sinir alındı, hem kemik alındı, öyle bir durumdayız. İyileşme gayreti içinde ayağım. Bir sıkıntı yok." diye konuştu.

"Bu görev kime verildiyse büyük bir savsaklama var"

Meral Akşener, daha sonra beraberindeki İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile partinin yönetim kurulu toplantı salonu ve çalışma odalarını gezdi.

Daha sonra gazetecilerle bir süre sohbet eden Akşener, partisinin grubunun bulunduğu katta eksikliklerin hala tamamlanmamasına tepki gösterdi.

Akşener, üç aydır çalışmaların hala tamamlanmadığını söyleyerek, "Meclis Başkanına buradan dikkati çekmek isterim, bu görev kime verildiyse büyük bir savsaklama var. Çok büyük bir inşaat değil ki, alt tarafı oda bölündü. Bizim bütün memur arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız şu anda odasız. Bir an önce tamamlanması lazım." dedi.

Lütfü Türkkan'dan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Akşener, daha sonra MHP'nin, bazı suçların ceza sürelerinde indirimine ilişkin kanun teklifi hakkında Türkkan'ın aktardığı bilgiler üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Niye böyle bir af geldi hiçbirimiz anlayabilmiş değiliz. Gerekçesi anlamında, anlaşılabilir bir gerekçe görmedik. Meclis grubumuzun ve genel merkezimizin yaptığı çalışmada uyuşturucu kaçakçısı olanlara, bunu yayanlara, insan kaçakçılığına, kadına ve çocuğa karşı işlenen öldürme ve tecavüz gibi vakalar ayrı tutulmuş ama kaçırma eylemi işin içinde. Son derece sakıncalı talepler var içinde. Rahşan affı diye nitelendirilen, benim de milletvekili olduğum dönemde çıkan bir af var, onu parçala yapıştır şekilde bir şey gibi görünüyor."

