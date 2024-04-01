İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." dedi.
Ankara
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.