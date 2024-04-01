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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." dedi.

Esin Işık  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." dedi.

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