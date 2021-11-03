İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bıkmadan usanmadan 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkiye'de kadın olmanın zor olduğu günlerden geçtiklerini belirterek, bu yüzden bıkmadan usanmadan, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyeceklerini söyledi.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'de kadın olmanın zor olduğu günlerden geçtiklerini, her gün bir kadının yaşadığı zorluklarla mücadele ederken hayatını kaybettiğini kaydetti.
Bu yüzden bıkmadan usanmadan, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyeceklerini vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:
"Hayat kurtaracağını bildiğimiz için 'yaşatır' diyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi, adım adım 'geliyorum' diyen cinayetleri önleyici bir sözleşmedir. Şiddet tehdidi altındaki kadınların etrafına koruma kalkanı oluşturan bir sözleşmedir. Şiddete meyilli olanları toplumdan ayıklayıp kadınları sakınan bir sözleşmedir. Tam olarak uygulanmış olsaydı şimdiye kadar yüzlerce kadını şiddetten korumuş olacak olan sözleşmedir."
Siirt ve Batman'daki gezilerine değinen Akşener, Siirt'te bir vatandaşla yaşadığı "Kürdistan" diyaloğunu hatırlattı.
Bir HDP çalışanının ziyaret ettikleri esnafa gelerek 'Burası Kürdistan' dediğini ifade eden Akşener, "Neymiş? Nasıl olur da 'burası Kürdistan' dermiş. Bu kişi, bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne söylüyoruz; 'HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz' diyoruz. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır' diyoruz. 'Kürdistan' söylemi kimin; terör örgütünün. Dolayısıyla bu durumda bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok."
MHP'den ayrıldığını hatırlatan Akşener, ayrıldığı partinin fikrine ve mensuplarına duyduğu saygıdan dolayı hiç kimseye saygısızlık yapmadığını ancak aynı tavrın kendisine ve partisine gösterilmediğini söyledi.
Akşener, iktidarın, üretime devam eden çiftçilere sahip çıkmadığını, tarım politikasının adeta bir tutarsızlık politikasına dönüştüğünü ileri sürdü.
Çiftçilerin sorunlarını anlatan Akşener, konuşmasının bir bölümünde Osmaniye'de çiftçilik yapan Vedat Çetin Kaya adlı bir çiftçiyi kürsüye davet etti.
Kaya'nın konuşmasından sonra sözlerine kaldığı yerden devam eden Akşener, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.
Bu arada konuşması sırasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan bahsederken "Sayın" ifadesi kullanan Akşener, daha sonra salonda bulunanlardan gelen uyarılar üzerine, bu hitaptan dolayı özür diledi. Akşener, terör örgütü elebaşına böyle bir ifade kullanmayacağını, bunun sehven olduğunu belirtti.
Akşener, İYİ Partiye katılanlara, parti rozetlerini taktı.
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