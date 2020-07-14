İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Kimse, Ayasofya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına kin kusmaya kalkmasın. Çünkü onlar olmasaydı tapusunda Türk devletinin mührü bulunan ve 'cami' yazan bir Ayasofyamız olamazdı." dedi.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasının başında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıda şehit düşen Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Akşener, iktidarın, bu zor zamanlarında Azerbaycan'a destek olmasını istedi.
Sakarya’da, havai fişek fabrikasındaki patlamayı da hatırlatan Meral Akşener, "Kaybettiğimiz emekçilerimizin yasını tutarken, bilinçsizlik, plansızlık nedeniyle 5 gün önce yaşanan ikinci bir patlamada şehit verdiğimiz askerlerimize kahrolduk. Türkiye'yi maalesef, insan hayatını önemsemeyen, ciddiyetsiz bir anlayış yönetiyor." diye konuştu.
"Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın"
Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştüren karara ilişkin görüşlerini açıklayan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya, artık tamamen ibadete açılacak. Milletimizin bir beklentisi yerine getirildi. Hayırlı olsun ama işin daha en başında yaptığım bir uyarıyı tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın. Sayın Erdoğan, Danıştay'ın kararından sonra ekranlara çıktı ve bir konuşma yaptı. Bekledim ki milletimizden gelen talep ve beklentiyi, siyasetin her kanadından gelen desteği, sağduyuyla ve birleştiren bir dille karşılasın. Kavgadan beslenen bir ruh haliyle yine yapamadı."
Meral Akşener, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin milletin talebi, diğer siyasi partilerin desteği ve yargının kararıyla hayata geçtiğini söyledi.
Bütün bunları yapabilme imkanını Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyetin verdiğine dikkati çeken Akşener, "Mesele bundan ibaret. Tarihini bilerek konuş. Yıllardır söylerim; 100 sayfa tarih, felsefe, mantık coğrafya, Türkçe oku. Dizilerden tarih okursan makamın ağırlığının sana verdiği ruh halini yakalayamazsın." ifadesini kullandı.
"Kimse, Atatürk ve silah arkadaşlarına kin kusmaya kalkmasın"
Kimsenin, bu güzel kararı kirletmemesi gerektiğinin altını çizen Akşener, "Kimse, Ayasofya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına kin kusmaya kalkmasın. Çünkü onlar olmasaydı, tapusunda Türk devletinin mührü bulunan ve 'cami' yazan bir Ayasofyamız olamazdı. Hatta, onlar olmasaydı, Türkiye genelindeki 84 bin 684 camimiz de olamazdı. Allah aşkına; sokakta Ayasofya kararı üzerinden kavga eden tek bir Allah'ın kulunu gördünüz mü? Birbirine hakaret eden tek bir vatandaşımız var mı? Yok. O halde niye böyle bir birlikteliği kirletip devletin zirvesinde sanki kavga varmış gibi pozlar veriyorsunuz? Milleti birbirine düşürmeye çalışmaktan hala bıkmadınız mı?" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılması gündeme geldiğinde bir araştırma önergesi verdiklerini, önergelerinin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini hatırlattı.
Akşener, Danıştay'ın sadece Ayasofya'ya ilişkin kararın değil, "Andımız"ın tekrar okutulması ve Kanal İstanbul'a ilişkin aldığı kararın da uygulanmasını istedi.
"İstanbul Sözleşmesi'nin nesinden rahatsızsınız?"
Kadın sorunlarına da değinen Akşener, AK Parti iktidarlarının son 10 yılında, 3 bine yakın kadının öldürüldüğünü söyledi.
Akşener, boşandığı eşinden şiddet gören avukat Ezgi Ulugün'ü kürsüye çağırarak yaşadıklarını anlatmasını istedi.
Daha sonra konuşmasına devam eden Akşener, hükümetin, İstanbul Sözleşmesi’ndeki imzasını geri çekmeyi konuştuğunu ifade etti. Meral Akşener, "Kırk yılın başı doğru bir iş yaptılar, şimdi ondan da vazgeçiyorlar. Kadınlarımızın durumu ortadayken, yapılacak daha çok şey varken neden geri adım atıyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi'nin nesinden rahatsızsınız?" sorularını yöneltti.
İş gücüne katılmayan üniversite mezunu kadın ve erkekler arasındaki farkın, son 20 yılda 25 binden 800 bine çıktığına işaret eden Akşener, yapılan tüm çalışmalara göre kadınların iş bulamadığını, bulduklarında da erkekler kadar kazanamadıklarını ileri sürdü.
Akşener, İYİ Parti olarak iktidara geldiklerinde kadınları ekonomik hayattan uzaklaştıran tüm sorunları ortadan kaldıracaklarını iddia etti.
Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına ilişkin de "Yarın ülkemizin başına çorap örmek isteyen bir çetenin kalkışmasının yıl dönümü. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bugün, iktidarın unuttuğu bu aziz millet, o gün, istiklal ve istikbali için canını ortaya koydu. Devr-i iktidarlarında, Türk'ün devletini terör örgütüne teslim edenlere yazıklar olsun. Ve o devleti, sokaktan toplayıp getiren bu aziz millete, bir defa değil, bin defa selam olsun." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.