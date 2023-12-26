Dolar
29.10
Euro
32.14
Altın
2,061.95
ETH/USDT
2,211.10
BTC/USDT
42,150.00
BIST 100
7,299.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen temayül yoklamasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Beeri mevkiinden yayındayız MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu. - VTR KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pamukkale Üniversitesi’nde “KKTC’nin Türk Dünyasındaki Stratejik Önemi” konulu konferansta konuşuyor.
logo
Politika

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Gazi Nogay  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

TBMM

Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyonu bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA tarafından "Türkiye- AB İlişkilerini Yeniden İşler Kılmak" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti
Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Benzer haberler

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü 26 Aralık'ta görüşecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet