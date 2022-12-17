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Politika

İstanbul'da "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programı düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarınca, kentin 39 ilçesinde eş zamanlı "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programı düzenlendi.

Muhammed Gencebay Gür   | 17.12.2022
İstanbul'da "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programı düzenlendi

İstanbul

Üsküdar'daki etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, Türkiye'de ilk defa oy kullanacak gençlerin seslerini en fazla duyurabildikleri teşkilatın, AK Parti teşkilatları olduğunu söyledi.

Çekerek, "AK Parti'nin 2023 vizyonunda ve sonrasıyla alakalı 'Türkiye Yüzyılı' markasının altını dolduracağımız ve Türkiye’nin yarınlarında biz gençler olarak hangi konuları önemsiyorsak onları konuşacağımız bu programların sayılarını artıracağız." diye konuştu.

Bu etkinlik sayesinde, İstanbul'da yaşayan ve 1 milyon 250 bini ilk kez oy kullanacak 4 milyona yakın gencin siyasetten beklentilerinin ne olduğuna ilişkin ciddi bir istişare ortamı oluşacağını kaydeden Çekerek, programı, sonuç raporlarını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletecek şekilde tasarladıklarını aktardı.

Programla İstanbul'da ilk kez oy kullanacak gençlerin bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yetkilileriyle bir araya gelmesi sağlanacak.

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