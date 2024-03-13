İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul, rahat, huzurlu, kolay ve yaşanabilir bir şehir olacak
İBB Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul, rahat, huzurlu, kolay ve yaşanabilir bir şehir olacak." dedi.
İstanbul
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'un tüm sorunlarına çözüm üretmek, derdine derman olmak için 1 Nisan'ı beklediklerini söyledi.
İstanbul'un 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde çile çektiğini belirten Kurum, "Bugün baktığınızda CHP’li İBB yönetiminin Kağıthane’ye en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Sizlere en ufak bir hizmet getirdiklerini gördünüz mü? Kağıthane’nin en önemli sorunları ulaşım ve kentsel dönüşüm. Burada kentsel dönüşümü neden başlatmadılar, vatandaşlarımızın trafik çilesini bitirmek için tek bir adım atmadılar? Bunlar hizmetten anlamaz, bunlar hizmet üretemez, eser üretemez." diye konuştu.
Kurum, mevcut İBB yönetiminin en iyi yaptığı şeyin yalan söylemek olduğunu dile getirerek, "Dün birine daha şahit olduk. 'Biz İstanbul’a hükümetten 5 kat daha fazla icraat yaptık' diyor. Kardeşlerim, yalandan başka bir icraatını gördünüz mü? İşte ortada... 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Bu da yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir ağabey zamanında temelleri atılan metro projelerinin temelini 'ben attım', 'sıfırdan yaptım' diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı, proje hırsızlığı, icraat hırsızlığı yapıyor. Her güne bir yalan sığdırıyorlar. Bunların bu yalanlarını biz yüzlerine söylemekten, onlar yalan söylemekten bıkmadılar." ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi olmadığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:
"Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır. Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki, 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının önce ismini değiştirdiler, sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlatma töreni yaptılar. Orada bile temel atma diyemiyorlar. Çünkü ortada ne temel var, ne metro. Bu da seçim korkusuyla alelacele yapılmış icraatlardan birisi. Ama korkunun artık ecele faydası yok."
"İstanbul, rahat, huzurlu, kolay ve yaşanabilir bir şehir olacak"
Kurum, İstanbul'da her gittikleri yerde vatandaşların kendilerinden kentsel dönüşüm talep ettiğini, mevcut yönetimin bu talebi görmediğini ve duymadığını ifade etti.
İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacaklarını aktaran Kurum, kentte 650 bin konut yaparak, vatandaşları güvenli yuvalara kavuşturacaklarını kaydetti.
Kurum, İstanbul'u trafik işkencesinden, ulaşım eziyetinden vatandaşların oylarıyla kurtaracaklarını belirterek, "İstanbul riskli bina tehdidinden, metro yetersizliğinden, taksi probleminden, su tarifesi adaletsizliğinden sizin oylarınızla kurtulacak. İstanbul, rahat, huzurlu, kolay ve yaşanabilir bir şehir olacak." dedi.
Programa, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda kişi katıldı.
İBB Başkan adayı Kurum, Kasımpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret etti
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "39 ilçede spor tesislerinin sayısını artıracağız. Bu tesislerimizi 1 Nisan sabahı tüm İstanbul'da, 39 ilçemizde artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız." dedi.
Kasımpaşa Spor Kulübünü ziyaret eden Kurum, Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Kurum, burada yaptığı konuşmada, Kasımpaşa'nın başarılı çalışmalar yapan örnek kulüplerden birisi olduğunu söyledi.
Kulüp altyapıları ve mahallelerdeki spor sahalarıyla futbolcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Kurum, "İstiyoruz ki Kasımpaşa Spor Kulübümüzle, İstanbul'daki diğer kulüplerimizle birlikte bu altyapılar koordineli bir şekilde çalışsın. Buradaki çocuklarımız önce kulüplerinde, ardından milli takımlarda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın istiyoruz." diye konuştu.
Kurum, Kasımpaşa’nın kuruluşunun Milli Mücadele’ye dayandığını vurgulayarak, "Kasımpaşa’nın bu başarılı serüvenin kaynağı da bu köklü tarihinden gelmektedir. 1948 yılında gerçekleştirilen Dünya Olimpiyatları'nda, Olimpiyat Şampiyonu olan güreşçilerimiz Gazanfer Bilge, Mehmet Oktav ve Ahmet Kireççi'nin başarılarından dolayı Kasımpaşa Spor Kulübümüz, Türkiye'de armasında ay-yıldız taşıyan ikinci Türk takımı olmuştur.” ifadelerini kullandı.
Mavi-beyaz kulübün başarılarının, tesisleşmesinin ve futbola bakış açısının tüm kulüplere örnek olması gerektiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:
"İnşallah Mehmet Fatih Saraç başkanımla birlikte diğer kulüplerimizle birlikte biz bu başarı hikayesini İstanbul'un her alanına yaymak istiyoruz. Kasımpaşa Spor Kulübümüz gibi başarılarıyla anılacak, yapmış oldukları çalışmalarla anılacak kulüplerimizin sayısını artırmak için, sporla iç içe yaşayan bir İstanbul hayali için çalışma arzusu içerisindeyiz. 39 ilçede spor tesislerinin sayısını artıracağız. Bu tesislerimizi 1 Nisan sabahı tüm İstanbul'da, 39 ilçemizde arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Mahalle bahçelerinde çocuklarımız spor yapacaklar, futbol oynayacaklar ve farklı branşlarda İstanbul her alanda da olimpiyatlara, Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacak."
"Biz hep eserden, eser siyasetinden yana olduk"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde Türkiye’nin dört bir yanına UEFA standartlarına uygun 19 stadyum inşa ettiğini hatırlatan Kurum, “Bu anlayışla İstanbul'daki yatırımları yapacağız. Olimpik şehir İstanbul için ‘Hedef 2036’ diyeceğiz. Burada Avrupa şampiyonaları düzenlenecek. Buradaki güzide kulüplerimizle birlikte İstanbul Cup’ı her yıl düzenleyeceğiz. Aslolan İstanbul'un her yerinde bu turnuvaların yapılıyor olması. İstanbul'un her yerinde gençlerimizin spor yapacağı ve ‘Olimpiyat şehri İstanbul'un bu tesisleri kazanması için de tüm çalışmaları yapan tarafta olmaya devam edeceğiz. Biz hep eserden, eser siyasetinden yana olduk. Bu kapsamda da yapacağımız eserlerle birlikte spora ve sporculara hizmet edeceğiz." şeklinde konuştu.
Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, konuşması sonrası Murat Kurum’a forma hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.