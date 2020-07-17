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Politika

HDP, Mensur Işık hakkında "kesin ihraç" talebiyle soruşturma başlattı

HDP, eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı.

Buket Güven   | 17.07.2020
HDP, Mensur Işık hakkında "kesin ihraç" talebiyle soruşturma başlattı

Ankara

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Mensur Işık'ın eşine şiddet uyguladığı haberinin basına yansımasının ardından Merkez Disiplin Kurulunun araştırma yaptığı belirtildi.

Kadın Meclisinin başvurusu üzerine Ebru Işık'ın ilk beyanı esas alınarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık'ın savunması alınacaktır. Hiçbir şekilde kabul etmediğimiz kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz."

Açıklamada Kadın Meclisinin bu sürecin takipçisi olacağı ifade edildi.

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