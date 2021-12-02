Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
TBMM
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.
Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti.
Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.