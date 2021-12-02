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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Ertuğrul Subaşı, İsmail Çimen   | 02.12.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti Fotoğraf: Barış Oral/AA

TBMM

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti.

Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti. 

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