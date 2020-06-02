Euro
7.53
Dolar
6.72
BIST 100
108,097.30
Altın
1,738.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Tekdal son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Fırat Taşdemir   | 02.06.2020
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Tekdal son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Tekdal'ın oğlu Ömer Tekdal, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen törende, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, cenaze namazını kıldırdığı Tekdal için dua ederek helallik istedi.

Tekdal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Gölbaşı ilçesindeki aile kabristanına götürüldü.

Törene, Tekdal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Eski TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu, cenaze namazını alana konulan sandalyede oturarak kıldı.

20. Dönem Ankara Milletvekili

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk genel başkanı oldu.

1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 129 bin 921 oldu
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 530’a yükseldi
İspanya'da son iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 39 bin 369’a yükseldi

Benzer haberler

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Tekdal son yolculuğuna uğurlandı

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Tekdal son yolculuğuna uğurlandı

22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı toprağa verildi