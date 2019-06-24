Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.81
BIST 100
95,182.49
Altın
1,415.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı

Yıldırım, dün Sancaktepe'de oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Özgür Zengin'in cenaze törenine iştirak etti.

Metin Tokgöz   | 24.06.2019
Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı

İstanbul

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dün Sancaktepe'de oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Özgür Zengin'in (34) cenaze törenine katıldı.

Zengin için Samandıra Hazreti Ebubekir Sıddık Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Zengin'in babası Dursun Ali, annesi Nurten, kardeşi Hüseyin Zengin ile yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım, cenaze töreni öncesinde başsağlığı dileklerini ilettiği acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Zengin'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Özgür Zengin, dün öğleden sonra oy kullanmak üzere gittiği Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde rahatsızlanmıştı.

Okulda seçim güvenliği kapsamında görev yapan polis ekiplerince Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zengin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?

Benzer haberler

İstanbul için resmi olmayan sonuçlar açıklandı

İstanbul için resmi olmayan sonuçlar açıklandı

İBB Başkanlığı seçimini İmamoğlu kazandı

'Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini diliyorum'

Binali Yıldırım seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında takip edecek

Binali Yıldırım seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında takip edecek
'İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var'

'İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var'
Hemşehrileri Yıldırım'a destek için yola çıktı

Hemşehrileri Yıldırım'a destek için yola çıktı