Şehit Uzman Onbaşı Gitmez'in cenazesi toprağa verildi

KOCAELİ

Iğdır'ın Aralık ilçesinde "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) cenazesi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokağı'ndaki baba evinde helallik alınmasının ardından, Hacı Kemal Destebaşı Camisine getirildi.

Şehidin annesi Ayşe Gitmez ve kardeşleri bir aylık asker olan ve izne gelen Zafer, Mehmet, Seda Gitmez, burada taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askeri tören gerçekleştirildi.

Şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Şehidin dedeleri Ömer Ocak ve Osman Gitmez'in de tabura refakat eden askerle yürüdü.

Şehidin cenazesi, daha sonra Darıca Şehitliği'nde toprağa verildi.

Aslen Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden olan şehit Yakup Gitmez'in bir yıl önce göreve başladığı ve babası Ali Gitmez'in 2 yıl önce çalıştığı inşaattan düşerek vefat ettiği öğrenildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde dün "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu Uzman Onbaşı Yakup Gitmez şehit olmuş, biri ağır 7 asker yaralanmıştı.

Muhabir: Metin Girgin