Kral Selman'ın üvey ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi Prens Talal bin Abdulaziz, son yolculuğuna uğurlandı.

RİYAD



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi Prens Talal bin Abdulaziz, son yolculuğuna uğurlandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, dün vefat eden Prens Talal'in cenaze töreni, başkent Riyad'daki İmam Turki bin Abdullah Camisi'nde düzenlendi.

Törene katılan önemli isimler arasında Kral Selman, kardeşleri Prens Ahmed ve Mukrin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Talal bin Abdulaziz'in oğullarından ünlü milyarder Velid bin Talal yer aldı.

Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed, ülke dışında geçirdiği birkaç aydan sonra ekim sonu Suudi Arabistan'a geri dönmüştü. Prens Ahmed, daha önce İngiltere'nin başkenti Londra'daki eylemde Kral Selman ile oğlunu eleştirdiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

1931 doğumlu ve Suudi Arabistan Krallığı'nda birçok görevde bulunan Prens Talal, Kraliyet ailesi içinde ıslah çalışmalarını en çok destekleyenler arasında yer alıyordu.

Prens Talal, 2011 yılında Biat Heyeti'nden istifa ederek dört kardeşiyle Özgür Prensler Hareketi'ni kurmuştu. Suudi Krallığı'nın anayasal ve parlamenter sisteme dönüşmesi çağrısında bulunan Prens Talal, Suud ailesinin yönetimden el çekmesi düşüncesini savunuyordu.

Oğullarından ünlü milyarder Velid bin Talal (63), geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında yer almıştı. Biat Heyeti üyelerinden diğer oğlu Halid bin Talal'ın (56) ise 2015'te Muhammed bin Selman'ın 2. veliaht olması için oy kullandığı, Suudi Arabistan basınına yansımıştı.

Muhabir: Hacer Başer