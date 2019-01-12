Ukrayna'da öldürülen tıp öğrencisi İzmir'de toprağa verildi

İZMİR
Yenişehir Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan alınan tıp fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, İzmir Karabağlar ilçesindeki evine götürüldü.
Helallik alınmasının ardından Yeşilyurt Kavaklıpınar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cami avlusunda Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal, annesi Nalan ve amcası Mete Hüsünbeyi taziyeleri kabul etti.
Cenazeye Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve vatandaşlar katıldı.
Genç kızın cenazesi, namaz sonrası Buca Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.
Olay
Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi, 3 Ocak'ta ikamet ettikleri evde öldürülmüş halde bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy Mezarlığı'nda saklandığı yerde yakalanmıştı.
Muhabir: Mustafa Yılıdırım