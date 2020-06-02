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Politika

Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda iş birliği ve ortak klinik çalışmalara başlama konusunda mutabık kaldı.

Aybüke İnal   | 02.06.2020
Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koca ile Murashko, video konferans yöntemiyle görüştü.

Koca ve Murashko görüşmede, Kovid 19'a karşı aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda iş birliği için adım atılmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı TÜSEB Aşı Enstitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı perşembe günü yapılacak. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.

Bakan Koca: "İki ülke bilim insanlarının salgına karşı oluşturdukları sinerji çok değerli"

Bakan Koca görüşmede, Türkiye'nin DSÖ'den farklı bir tedavi algoritması kullanarak başarı sağladığını, vaka ve ölüm sayılarının günden güne düştüğünü ifade etti.

Salgını kontrol altına aldıklarını, iyileşen hasta sayısının 130 bine ulaştığını ve 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçildiğini anlatan Koca, Türkiye'de 22 merkezde Kovid-19 aşısı üretmek için çalışmaların devam ettiğini, 4 merkezde ise hayvan deneyleri aşamasına gelindiğini kaydetti.

Koca, "Aynı coğrafyayı paylaşan iki ülkenin bilim insanlarının küresel salgına karşı oluşturdukları sinerjiyi çok değerli buluyorum. Aşı ve ilaç üretimi konusunda tecrübe paylaşımı ve her türlü iş birliğine açık olduğumuzu yenilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Rus Bakan, İTS ve ÜTS konusunda tecrübe paylaşımı talep etti

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da Kovid-19 aşısının sentezi üzerinde çalıştıklarını, hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar aldıklarını ve kısa zamanda klinik çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Türkiye'nin kullandığı İlaç Takip Sistemi'ni (İTS) ve Ürün Takip Sistemi'ni (ÜTS) önemsediklerini aktaran Murashko, bu konuda tecrübe paylaşımı talebinde bulundu.

Koca ve Murashko, görüşmelerin düzenli olarak tekrarlanması ve ilaç-aşı geliştirmede ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş birliğine vardı.

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